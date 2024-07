Musica classica nelle case a corte di Quartu

La musica classica entra nelle antiche case a corte. Quartu Sant'Elena ospiterà venerdì 2 agosto l'ottava edizione di "Cortes in classics".

La prima edizione risale al 2016 e si era svolta a Laconi.

Successivamente i concerti si sono tenuti a Dolianova (2017), Gesturi (2018), Silius (2019), Quartucciu (2021), Villaspeciosa (2022) e Pula (2023).

Per l'edizione di quest'anno il Comune di Quartu Sant'Elena ha messo a disposizione Sa Dom'e Farra, l'ex caserma dei Carabinieri e l'ex Convento dei Cappuccini, due siti istituzionali.

Il primo concerto avrà inizio alle 21.30 a Sa Dom'e Farra con l'esibizione della violinista Lucia Piastrelloni. Musiche di Prokoviev, Bach, Bacewicz Polish.

L'evento proseguirà, alle 22, nell'ex Caserma dei Carabinieri con i suoni dell'arpista Bianca Maria Nucita che si destreggerà tra Handel, Spor, Fauré e Saint Saens.

Infine, "Cortes in Classics", alle 22.30, cambiera scenario nell'ex Convento dei Cappuccini con il programma del chitarrista Luca Micheletto alla prese con Bach, Mussorgsky e Morittu.

"La rappresentazione culturale - spiegano gli organizzatori - unica nel suo genere, unendo musica classica e bellezza architettonica vuole dare rilevanza alla socialità".

L'ingresso è gratuito, mentre gli abitanti dei luoghi che ospitano la rassegna sono coinvolti nell'abbellimento delle case. Altro obiettivo: la valorizzazione di giovani e talentuosi musicisti.



