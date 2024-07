Accusa un malore mentre nuota, 24enne muore nel sud Sardegna

Un giovane di 23 anni è morto nella tarda mattinata di oggi mentre faceva il bagno nella spiaggia di Porto Pino, nel Sulcis, sulla costa sud occidentale della Sardegna. La vittima si chiamava Mattia Mura, di Terralba.

Il ragazzo - che sarebbe stato colto da un malore mentre nuotava - è stato subito trascinato sul bagnasciuga per i primi soccorsi, ma non c'è niente da fare.

La prima chiamata al 118 poco prima delle 13.30: l'ambulanza è arrivata subito in spiaggia e l'equipe medicalizzata ha tentato più volte di rianimare il giovane.

Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti di rito.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA