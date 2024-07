Padel: Francia ko, Italia femminile in finale agli Europei

Più maratona che padel: è iniziata di mattina la sfida tra Italia e Francia. Ed è finita alle 16.10: 2-1 per le azzurre con la squadra di Marcela Ferrari che domani in finale affronterà la testa di serie numero 1 Spagna.

Alla fine l'abbraccio tra Giorgia Marchetti e Chiara Pappacena, poi raggiunte e sommerse dalle compagne, racconta quanto sia stata dura. La giornata era iniziata bene con la vittoria del tandem Casali-Stellato in rimonta su Pothier-Soubrie: 4-6 per cominciare, ma poi doppio 6-3.

Le cose si sono complicate nella seconda partita: Orsi e Sussarello hanno vinto il primo set 7-5, ma poi, forse scoraggiate dal tie break perso nella seconda frazione, hanno mollato al terzo set: 2-6.

Decisivo quindi l'ultimo match. Non proprio semplice: Marchetti e Pappacena, tra alti e bassi, paure e speranze hanno vinto il primo set 7-5. Poi l'ultima frazione non è stata una passeggiata con le francesi a un passo dal 4 a 4. E invece le azzurre hanno difeso con coraggio il 4-3, intuendo che il pari avrebbe rischiato di rovesciare l'esito della sfida. Alla fine hanno vinto quasi in scioltezza: 6-3.

Domani la finale contro la Spagna.

Nel frattempo azzurri già in campo con Graziotti-Patiniotis per la prima partita della semifinale maschile, anche questa con la Francia.



