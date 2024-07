"Io sono una persona per bene",premio a memoria Angela Mazzella

Angela Scanu, moglie dell'imprenditore Giorgio Mazzella, recentemente scomparsa, è stata insignita del premio "Io Sono Una Persona Per Bene". Un riconoscimento che celebra "il suo eccezionale contributo nel campo del turismo e la sua dedizione all'innovazione e alla promozione della sua amata Sardegna, in particolare dell'Ogliastra".

Il premio alla memoria sarà consegnato il sabato 27 luglio, alle 17, durante la cerimonia che si terrà all'Hotel Sighientu di Quartu Sant'Elena.

Angela Mazzella, attraverso il suo lavoro e le sue attività imprenditoriali - si legge in una nota - ha conquistato numerosi premi internazionali, distinguendosi per l'originalità e l'alta qualità dei servizi offerti nel settore turistico. Appassionata del suo mestiere, Angela ha sempre cercato di innovare e arricchire l'offerta turistica, infondendo in ogni progetto l'amore per la sua terra natale".

Il premio "Io Sono Una Persona Per Bene", ideato da Sauro Pellerucci, è un riconoscimento che va oltre l'imprenditoria.

Pellerucci ha sempre posto l'accento sul valore delle persone e delle loro azioni quotidiane. L'associazione, che porta il nome del premio, si dedica a migliorare la qualità della vita, mettendo in luce gesti di bontà e pratiche positive che spesso non ricevono l'attenzione dei media.

Il premio viene assegnato a figure che hanno dimostrato un impegno eccezionale verso il bene comune. Angela Scanu Mazzella si unisce a una lista prestigiosa di premiati e la sua storia continuerà a ispirare molti a seguire il suo esempio di bontà e dedizione.



