Fusione aeroporti: Todde 'Regione giocherà ruolo di controllo'

"La Regione era stata completamente estromessa dall'operazione. Attualmente non è dentro l'aeroporto di Olbia, che è completamente in mano a F2i, non è nell'aeroporto di Alghero, dove la quota è il 27%, ma non ha minimamente voce in capitolo sulla sua strategia. L'aeroporto di Cagliari, è sì in mano alla Camera di Commercio, che però allo stesso tempo ha la spada di Damocle dei 5 milioni di passeggeri, superati i quali per regolamento europeo deve cedere le quote". La presidente della Regione Alessandra Todde ripercorre la vicenda dell'operazione in corso da parte del fondo F2i, principale azionista degli aeroporti di Alghero e Olbia, di acquisizione delle quote anche dello scalo cagliaritano e lo stanziamento dei 30 milioni in assestamento di bilancio per l partecipazione nella holding.

"Gli aeroporti sono la porta di ingresso della Sardegna, che siano d'impatto al Pil della nostra Regione e che influenzino in maniera assolutamente pesante la nostra economia e la Regione deve giocare un ruolo di controllore - ha sottolineato - Un ruolo di controllo sul piano industriale, un ruolo di controllo sull'azionariato, un ruolo di controllo sulle azioni che vengono fatte sui singoli aeroporti e in sinergia tra essi. Crediamo che sia necessario dover fare massa critica anche per poter discutere agevolmente con i vettori e avere più forza, ma allo stesso tempo vogliamo avere voce in capitolo".

"Per questo - ha sottolineato - ci siamo riservati un gettone, un plafond che ci consente di sederci al tavolo.

Finalmente la voce della regione è stata ascoltata, quell'operazione è stata bloccata e ci si risiede al tavolo con la situazione che si è congelata e si farà un percorso di condivisione trasparente come deve essere fatto".

"Non abbiamo preso alcun impegno per la Regione - precisa - e noi parteciperemo a un'operazione trasparente, legale e pulita che sia nell'interesse della Regione".



