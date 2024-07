Continuità aerea, Manca 'iter bandi procedono spediti'

"Gli iter dei bandi per la continuità territoriale aerea proseguono spediti". Lo sostiene l'assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca.

"La prima notizia è che il decreto del bando per i collegamenti tra Alghero e gli aeroporti di Roma-Fiumicino e Milano-Linate è stato trasmesso alla Commissione Europea in tempi rapidissimi da parte del Ministero dei Trasporti, che ringraziamo per la grande efficienza e tempestività - aggiunge - Ora si attende la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale Europea. Da quel momento scatteranno i 60 giorni in cui i vettori potranno presentare le offerte.

"Per quanto riguarda le tratte su Olbia e Cagliari, interessate da numerose offerte, è stata nominata la Commissione che esaminerà le domande così da stilare e pubblicare la graduatoria nel più breve tempo possibile - spiega -. Siamo assolutamente in tempo per fare in modo che il servizio di continuità territoriale venga garantito e siamo fiduciosi che tutti i collegamenti saranno adeguatamente coperti".



