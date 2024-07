A Nuoro l'elisoccorso del 118 potrà atterrare anche di notte

L'elisuperficie a servizio del presidio ospedaliero San Francesco di Nuoro, ricevute le necessarie autorizzazioni da Enac anche per il volo notturno, diventa pienamene operativa grazie alla collaborazione che Areus, Asl Nuoro e Comune di Nuoro hanno messo in campo. Il servizio di elisoccorso 118 notturno permetterà infatti di garantire nell'arco delle intere 24 ore i soccorsi primari e secondari a beneficio di tutto il territorio.

Soddisfazione è stata espressa dalla direttrice generale Simonetta Cinzia Bettelini perchè "questo importante traguardo potrà incidere nelle attività di assistenza e soccorso nell'intero contesto regionale" e dal direttore generale della Asl Nuoro Paolo Cannas per il quale, "si raggiunge un obiettivo strategico per il territorio grazie alla collaborazione di tutti i soggetti coinvolti".

Di "importante tassello per la gestione coordinata delle emergenze intra ed extra ospedaliere" ha parlato anche Peppino Paffi, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione e direttore del Dipartimento dei Servizi.



