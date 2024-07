Tutto pronto a Cagliari per i quattro show di Jacopo Cullin

Ultimi preparativi al Teatro Lirico di Cagliari per le quattro serate dello spettacolo "È inutile a dire!", nato dalla penna di Jacopo Cullin nella seconda metà del 2018 e portato all'esordio dall'attore e regista nel capoluogo isolano nella primavera del 2019.

Da venerdì 26 a lunedì 29 (sempre alle 21.30) Cullin porterà in scena le maschere di Signor Tonino, Salvatore Pilloni e Angioletto Biddi 'e Proccu, affiancato dall'attore, amico e rodata spalla Gabriele Cossu, con le musiche del trio guidato da Matteo Gallus al violino, con Riccardo Sanna alla fisarmonica e Andrea Lai al contrabbasso.

Quattro serate consecutive nel teatro più importante dell'isola, dunque, che portano a 20 le repliche - soltanto nella città di Cagliari (vero e proprio record) - dell'opera capace di sbancare i botteghini in alcuni tra i teatri più importanti della penisola (l'Ambra Jovinelli di Roma, il Teatro Manzoni di Milano, il Teatro AncheCinema di Bari e il Teatro Gioiello di Torino) e sui palcoscenici più prestigiosi della Sardegna.

"È inutile a dire!" nasce con la precisa volontà di esplorare e approfondire con sottile ironia e raffinata comicità le dinamiche relazionali che caratterizzano il nostro tempo, evidenziando i problemi e le fragilità da cui è afflitta la attuale società, dominata dalla precarietà delle relazioni e dalla costante crisi esistenziale che pervade l'essere umano.

I biglietti per le serate di venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 luglio sono esauriti, mentre qualche tagliando è ancora disponibile per lunedì 29 luglio.



