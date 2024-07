Ryanair festeggia i 25 milioni di passeggeri su Cagliari

Ryanair ha celebrato oggi il traguardo di 25 milioni di passeggeri all'aeroporto di Cagliari dall'inizio delle operazioni, 17 anni fa. Quest'estate, la compagnia irlandese opererà oltre 400 voli alla settimana verso 38 destinazioni tra cui Bologna, Goteborg, Cracovia, Roma, Milano e Porto.

Per festeggiare i 25 milioni di passeggeri all'aeroporto di Cagliari, offerte speciali per l'estate '24 a partire da 21,99 euro a tratta per viaggiare fino a ottobre su Ryanair.com, da prenotare entro l'1 agosto.

"In qualità di compagnia aerea numero 1 in Italia - afferma il Country Manager di Ryanair per l'Italia e il Mediterraneo orientale, Mauro Bolla - Ryanair è entusiasta di festeggiare i 25 milioni di passeggeri all'aeroporto di Cagliari dall'inizio delle operazioni, 17 anni fa. Ryanair esorta il governo regionale della Sardegna a seguire l'esempio della Calabria, eliminando l'addizionale municipale per tutte le compagnie aeree e i passeggeri. Ryanair potrebbe fornire altri 2 milioni di posti all'anno in Sardegna, migliorando la connettività tutto l'anno".

Fabio Mereu, amministratore delegato di Sogaer, società di gestione dell'Aeroporto di Cagliari, commenta: "In 17 anni di collaborazione con l'Aeroporto di Cagliari, Ryanair ha raggiunto tanti importanti traguardi ed è cresciuta fino a diventare la prima compagnia aerea del nostro scalo. Celebriamo oggi i 25 milioni di passeggeri Ryanair nel principale aeroporto sardo convinti che la solidità della partnership che abbiamo saputo creare nel tempo con il vettore porterà ancora grandi soddisfazioni e un network sempre più ricco e vario".



