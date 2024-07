Portale Regione per rimborsi voli di nuovo operativo dal 29

"A partire da lunedì 29 luglio il portale Sardegna Trasporti, in cui è possibile presentare domanda per gli aiuti sociali per il trasporto aereo, sarà nuovamente attivo e funzionante". Lo comunica l'assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca, alla luce delle richieste pervenute da cittadini e organi di informazioni negli ultimi giorni.

Il portale - spiega una nota - necessitava di essere aggiornato dopo le importanti modifiche introdotte dalla delibera del 28 giugno scorso, che hanno ampliato la platea dei beneficiari estendendola a tutti i cittadini residenti e aumentato il contributo massimo per singola tratta, portandolo fino a 1/4 del costo del biglietto. "Durante il periodo di aggiornamento della piattaforma è stata esposta su Sardegna Trasporti una comunicazione chiara e dettagliata che annunciava la procedura di adeguamento della stessa - sottolinea Barbara Manca -. Abbiamo fatto tutto il possibile per ridurre al minimo i disagi causati da queste modifiche tecniche assolutamente necessarie ed è per questo che riteniamo poco costruttive alcune delle polemiche scaturite in queste ore. L'obiettivo della misura e dell'implementazione da noi introdotta è stato quello di estendere un importante servizio a tutta la popolazione, rendendo economicamente più sostenibili i viaggi all'interno dello spazio economico europeo. La Regione ha individuato risorse importanti per garantire questo diritto a tutti i cittadini sardi".

"Facciamo comunque presente che si tratta di un contributo erogato in modalità rimborso - rassicura l'esponente della Giunta Todde -. C'è tempo fino al 31 marzo 2025 per presentare le istanze di contributo relative ai voli fruiti in tutto il periodo sperimentale, anche quello precedente alla nuova delibera, senza quindi alcun vincolo di scadenza".



