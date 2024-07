Il generale Luigi Grasso nuovo comandante carabinieri Cagliari

Essere vicini alla gente, alle comunità, al sociale, prestando attenzione a tutti i fenomeni come la malamovida, le baby gang e la criminalità in genere.

Sono gli obiettivi che si è posto il generale di Brigata Luigi Grasso da pochi giorni comandante provinciale dei carabinieri di Cagliari. Ha preso il posto del generale Luca Corbellotti andato a guidare la Legione carabinieri Umbria.

Il generale Grasso, 56 anni, arriva dalla Legione Carabinieri Lombardia dove è rimasto dove era arrivato nel 2021.

Precedentemente era stato capo della seconda divisione del secondo reparto della Dia e ancora prima comandante provinciale dei carabinieri di Siracusa. Torna sul campo dopo tre anni. E stato in Sardegna solo per un periodo di vacanza: "E' una grande soddisfazione per me questo incarico - ha detto il generale oggi presentandosi alla stampa - la Sardegna è una terra che non conoscevo e che scoprirò. Continueremo l'attività importante sul territorio, sulle linee tracciate dal mio predecessore.

L'importante è avere un'Arma dei carabinieri molto presente nel sociale, vicina ai cittadini e alle comunità. Lavoreremo a stretto contato con le istituzioni e con le altre forze di polizia".



