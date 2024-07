Fusione aeroporti, '30 milioni Regione per quote e poteri'

"Considerata la rilevanza strategica e l'interesse pubblico connesso al sistema aeroportuale sardo, la Regione intende valutare un eventuale acquisto di partecipazioni o ingresso in qualità di socio pubblico, con i relativi poteri e prerogative, in un sistema che preveda l'aggregazione degli aeroporti della Sardegna". Lo ha confermato l'assessore regionale del Bilancio Giuseppe Meloni ai giornalisti a margine della seduta della commissione dedicata proprio alla questione della eventuale partecipazione pubblica nell'operazione di fusione degli scali sardi con la regia del fondo F2i.

La riunione era stata sollecitata dall'opposizione che chiedeva chiarimenti in merito ai 30 milioni di euro stanziati nell'assestamento di bilancio, ora al vaglio del parlamentino.

"Abbiamo chiesto delucidazioni su un comma alquanto misterioso e occulto - ha evidenziato Fausto Piga, vice capogruppo di Fratelli d'Italia - che stanzia 30 milioni di euro, senza indicare di cosa si tratta. A parole, la maggioranza dice che riguarda una revisione del sistema aeroportuale. Quello che noi chiediamo è che le intenzioni siano messe nero su bianco, in documenti ufficiali".

"È un'operazione ancora eventuale - ha replicato Meloni per la maggioranza -, noi ci teniamo pronti e abbiamo previsto una sorta di accantonamento pari a 30 milioni, frutto di una valutazione fatta su una prima stima del valore degli aeroporti sardi e rientra in una possibile partecipazione da parte della Regione". Operazione ancora eventuale perché, spiega l'esponente dell'esecutivo Todde, "occorre tenere conto di tutto ciò che è in essere, compresi i pronunciamenti delle autorità giudiziarie e di ciò che la pubblica amministrazione prevede rispetto a questi interventi da parte degli enti pubblici".

"Noi contestiamo le tempistiche - sottolinea Umberto Ticca, capogruppo dei Riformatori -. In un momento in cui la variazione di bilancio deve rispondere principalmente all'emergenza della Sardegna, crediamo che stanziare sia i soldi per l'acquisizione che i soldi per lo studio di fattibilità di un'operazione come questa sia un contro senso".



