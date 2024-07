Fiamme nei boschi del Sassarese, due Canadair in azione

Le fiamme non danno tregua ai boschi del Goceano, nel Sassarese. Dopo un'intera notte trascorsa a domare un rogo nel territorio di Bottidda, in località Sa pedra lada, il Corpo forestale questa mattina ha dovuto richiedere l'intervento di due Canadair della base di Obia per cercare di arginare l'avanzata dell'incendio.

Gli interventi a terra sono molto difficili a causa dell'impenetrabilità della zona colpita dal fuoco, priva di vie d'accesso, e dal forte vento.

Sul posto è presente il direttore delle operazioni di spegnimento di Bono e il gruppo di analisi e uso del fuoco di Sassari, oltre alle numerose squadre appartenenti alla macchina regionale antincendi.



