A Porto Cervo tre giorni fra arte e sostenibilità ambientale

Tre giornate in cui l'arte, la filantropia e la sostenibilità ambientale saranno le protagoniste: parte venerdì 26 dalla piazzetta di Porto Cervo il progetto internazionale Art For Climate, prima e unica tappa dell'evento italiano che per l'occasione celebrerà anche il 120/o anniversario della nascita di Salvador Dalì e i cento anni del surrealismo italiano.

L'iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare e raccogliere fondi, attraverso eventi, dialoghi con esperti e opinion leader, e aste private in alcuni dei contesti più esclusivi al mondo, dal Festival del Cinema di Cannes, alla Climate Week di New York, valorizzando la cultura come strumento per combattere il cambiamento climatico.

La tappa in Sardegna avrà come focus la difesa dei mari. Si parte il 26 luglio con l'inaugurazione. Insieme agli "ambassador" One Ocean Foundation (fondazione internazionale nata proprio a Porto Cervo, voluta dallo Yacht Club Costa Smeralda), Ocearch e Garbage Patch State, si parlerà di argomenti legati alla tutela del mare, in particolare del gran canyon di Caprera, dello stato di plastica dell'Oceano Atlantico e della protezione dell'ecosistema marino.

Il 27 luglio, a Poltu Quatu, saranno esposte e battute all'asta opere di Mario Schifano, Piero Dorazio, Franco Angeli, Christo, Yakoi Kusama, Lucio Fontana, Manzù, Le Corbusier, Stik, Bansky, Andy Warhol, Orazio Gentileschi, Tiepolo, Joseph Marie Vien, Stefania Tejada, David Shrigley, Damien Hirst, Lena Cred, Loi Hollowell, Chi-Fada, Gerard Ritcher, Lavinia Fontana, Samuel Nnorom, Haring, Jean-Michel Basquiat, Condo e Arnaldo Pomodoro.

Oltre venti le opere di Salvador Dalì. Una parte dei proventi ricavati dell'asta sarà devoluta proprio a One Ocean Foundation, Ocearch e The Garbage Patch State.

Inoltre il soprano Isidora Moles si esibirà in un'aria tratta da La Traviata di Giuseppe Verdi e nella serata conclusiva a Porto Cervo il 28 luglio ci sarà anche il racconto del velista cagliaritano di fama mondiale Andrea Mura, reduce dalla Global Solo Challenge.



