A Cagliari rassegna di spettacoli e cultura sino a settembre

Nove piazze e luoghi simbolo di Cagliari per una serie di spettacoli ed eventi dal primo agosto sino al 9 settembre. È il programma della rassegna "Si muove la città" (il titolo richiama un passaggio della canzone di Lucio Dalla "La sera dei miracoli").

"Risponde a quelle esigenze di diffusione di cultura nel territorio della città, sotto vari profili- ha detto il sindaco Massimo Zedda - libri, sport, musica, teatro, film, animazione per adulti e per bambini". Il primo cittadino ha anche raccontato le difficoltà incontrate per reperire risorse, in una "corsa contro il tempo".

Nel programma appuntamenti con Giorgio Porrà, Massimiliano Medda, Flavio Soriga, Riccardo Milani, Fabio Marceddu, Salvatore Mereu, Jacopo Cullin e Paolo Zucca, i maestri della Scuola civica di Musica di Cagliari.

Il luoghi: Giardini sotto le mura, all'ExMa, al Parco della Musica, al Bastione di Saint Remy, a Giorgino, in piazzetta Aquilino Cannas, all'ex Vetreria di Pirri, nel Cortile Sant'Eulalia e in piazza Paese di Seui.

"Gli spettacoli saranno accessibili a tutti gratuitamente - ha detto l'assessora alla Cultura, spettacolo e turismo, Maria Francesca Chiappe - con un criterio legato alla diversità dei quartieri dove verranno realizzate questi eventi e soprattutto con il coinvolgimento di artisti locali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA