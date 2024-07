Turista rischia di annegare a Cala Goloritzè, salvato da Gdf

Un uomo di 65 anni, originario di Brescia, è stato salvato nella tarda mattinata da una motovedetta della Guardia di Finanza di Arbatax in servizio di pattugliamento a mare a Cala Golotizà, nel comune di Baunei.

L'uomo, che presentava gravi sintomi di annegamento, è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale San Francesco di Nuoro e dopo le cure di emergenza è stato considerato fuori pericolo.

Il fatto è successo intorno a mezzogiorno quando il 65enne, dopo essersi allontanato a nuoto dalla famiglia, è stato avvistato privo di sensi da alcune persone a bordo di un gommone, che però non riuscivano a dare l'allarme per l'assenza di segnale telefonico.

Provvidenziale l'arrivo dei militari della vedetta della Guardia di Finanza, che hanno chiamato il 118 e nel frattempo hanno provveduto a sbarcare a terra l'uomo con il personale di vigilanza del comune di Baunei. Quindi l'elitrasporto in ospedale che ha salvato la vita al turista lombardo.



