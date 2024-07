Sulla Sassari-Olbia info traffico, telecamere e stazioni meteo

Anas ha consegnato oggi i lavori per l'installazione dei dispositivi ad alta tecnologia lungo tutto il tracciato della strada statale 729 "Sassari Olbia". Il progetto prevede la realizzazione di un sistema che comprende pannelli a messaggio variabile, video sorveglianza e stazioni meteo.

Gli interventi, del valore di 6,8 milioni di euro, sono stati affidati all'impresa esecutrice City Green Light Srl di Vicenza.

L'intervento consiste nell'installazione di 16 pannelli a messaggio variabile (Pmv), 42 telecamere di sorveglianza (Tvcc), 4 stazioni meteo e sensori stradali per il monitoraggio del traffico. È inoltre prevista la predisposizione dell'impianto di controllo della velocità su tutti i pannelli. Una volta installati, i dispositivi garantiranno la trasmissione in tempo reale dei dati acquisiti.

I dispositivi consentiranno, inoltre, di fornire informazioni in tempo reale agli utenti, prevenire congestioni e blocchi del traffico, migliorare la sicurezza stradale, gestire le emergenze e innalzare gli standard di sicurezza e comfort della principale arteria del nord Sardegna. La conclusione dei lavori è prevista entro giugno 2025.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA