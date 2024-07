Oro a New York per il corto d'animazione di Carolina Melis

S'Ozzastru trionfa a New York. Il corto d'animazione, diretto da Carolina Melis e prodotto da Nical Films, conquista un oro nella sezione film alla prima edizione dei Collision Awards, per la miglior direzione artistica. Ma porta a casa anche due argenti.

È la prima produzione di animazione interamente realizzata nell'Isola da Nas- new animation in Sardegna, nuovo dipartimento di animazione della Sardinia Film Commission. Trae ispirazione da "S'Ozzastru" di Luras, celebrato lo scorso anno come l'albero più antico d'Italia e quest'anno premiato come terzo albero più antico d'Europa. La narrazione s'intreccia con la storia dell' olivastro millenario che andò in fiamme a Cuglieri nel 2021.

Un anno dopo, l'olivastro è tornato a germogliare, diventando un simbolo di resilienza. Diversi i riconoscimenti ottenuti per il corto firmato per la musica da Sebastiano Dessanay, voce di Claudia Aru: menzione speciale al Milazzo film Festival; Premio Solidando all' omonimo film Festival; Best Short Clima al River International Film Festival; Premio After Oil all' omonimo International Film Festival. "Questo doppio evento inaugurale segna un traguardo significativo per noi, e vedo un grande futuro per l'animazione in Sardegna - sottolinea Carolina Melis - sono grata ai produttori di Nical Films Alessandra Usai e Nicola Mennuni per aver riposto tanta fiducia in me e per aver scelto un tema così importante da comunicare".

Alessandra Usai ha sottolineato: "Un progetto nel quale abbiamo creduto fin da subito, realizzato da un team di creativi eccezionali tra cui Claudia Aru, Manuela Fiori e Sebastiano Dessanay, insieme alla regista Carolina Melis che vanta un ricco curriculum e una vastissima esperienza internazionale nel campo dell'animazione. Oltre alla presenza di talenti sardi di primo livello nella produzione, siamo fieri di sottolineare che il 65 per cento del team di lavoro di S'Ozzastru è composto da professioniste donne, inoltre la stessa produzione è stata certificata green".



