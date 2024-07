Medaglia del presidente della Repubblica a Time in Jazz

Prestigioso riconoscimento per il festival Time in Jazz da parte della più alta carica istituzionale: il Capo dello Stato ha infatti voluto destinare, quale suo premio di rappresentanza, la Medaglia del Presidente della Repubblica al festival internazionale creato e diretto da Paolo Fresu, giunto alla 37/a edizione, in programma dall'8 al 16 agosto tra il suo paese natale, Berchidda, e gli altri centri del nord Sardegna che fanno parte del circuito.

"La medaglia che il capo dello Stato ha voluto destinare alla 37/a edizione del Festival Internazionale Time in Jazz - commenta Fresu - è uno sprone per continuare a produrre musica e arte in un'Isola, la Sardegna, che lega la grande tradizione popolare con l'innovazione. Crediamo sia stato colto lo spirito che fa di Time in Jazz un grande laboratorio culturale che contribuisce a dare risposte contemporanee sul ruolo attivo delle piccole comunità che operano con una visione glocale".

La Medaglia del Presidente della Repubblica giunge a Time in Jazz a due settimane dall'inizio di un'edizione del festival che si riconosce sotto il titolo "A Love Supreme", preso in prestito dallo storico disco di John Coltrane, e che si affida a un cast come sempre folto e di alto livello: tra i protagonisti il sassofonista Kenny Garrett, il trombettista Theo Croker, il pianista Omar Sosa in duo con Paolo Fresu. Tra gli italiani, Roberto Gatto, Francesco Bearzatti, Nicola Stilo, Furio Di Castri, Tino Tracanna, Glauco Venier; tanto jazz ma anche altri suoni e altre voci con Vinicio Capossela, Nicola Conte, Chiara Civello, e poi l'omaggio a Fabrizio De André di Neri Marcorè, Scarlet Rivera e i Borderlobo.



