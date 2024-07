Incendio in Ogliastra, in azione un Canadair e 3 elicotteri

Il forte maestrale che soffia sulla Sardegna sta creando da giorni problemi alla macchina antincendi regionale alle prese con diversi incendi boschivi. Dopo l'intenso lavoro nel Nuorese e nell'Oristanese, La flotta nazionale e regionale è impegnata in Ogliastra per spegnere un rogo nelle campagne di Gairo, in località Nuraghe Coccu.

Per domare celermente le fiamme, sospinte dal vento, il Corpo forestale regionale ha richiesto l'intervento di un Canadair proveniente da Olbia che star supportando l'attività di elicotteri (il Super Puma di Fenosu e altri due elicotteri leggeri) e le operazioni delle squadre a terra. Queste ultime sono anche limitate dalla carenza di viabilità rurale nell'area.





