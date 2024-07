Il musical Peter Pan sabato 27 alla Forte Arena

Cresce l'attesa per Peter Pan - Il Musical in programma alla Forte Arena, il "Teatro sotto le stelle" di Santa Margherita di Pula, sabato 27 luglio.

Il musical, con la regia di Maurizio Colombi, nella sua lunga tournée toccherà tutta Italia, per oltre 50 repliche, e conquisterà anche il pubblico della Forte Arena con la straordinaria colonna sonora, il suo cast eccezionale e i numerosi effetti speciali.

Lo spettacolo si preannuncia un emozionante viaggio in musica nel mondo fantastico di Peter Pan, con alcune tra le più famose canzoni di Edoardo Bennato tratte dall'album "Sono solo canzonette" e con altri brani come "Il rock di Capitan Uncino", "La fata", "Viva la mamma" e molte altre, fino alla celeberrima "L'isola che non c'è". I brani sono stati riarrangiati dallo stesso cantautore per lo spettacolo teatrale, oltre all'inserimento dell'inedito "Che paura che fa Capitan Uncino".

A dare il volto al bambino che non voleva crescere sarà il giovane performer italo-americano Leonardo Cecchi, noto per il suo ruolo in "Alex & Co" mentre i ruoli del famigerato Capitan Uncino, Wendy e Spugna verranno interpretati rispettivamente da Lorenzo Tognocchi, Martha Rossi, già talento di Amici di Maria De Filippi, e Renato Converso.

Uno show ricco di magia, con tanti effetti speciali come il volo di Peter Pan, l'utilizzo di tecnologie laser per il personaggio di Trilly, le imponenti scenografie che trasporteranno magicamente gli artisti dalla cameretta di Wendy, Michael e John al rifugio dei Bambini Sperduti e i colorati costumi in stile cartoon.

Presentato da Alveare Produzioni e Gli Ipocriti Melina Balsamo, PETER Pan - Il Musical è un successo lungo 18 anni. Dal suo debutto nel 2006, lo spettacolo ha affascinato oltre un milione di spettatori con più di mille repliche ed è stato insignito di prestigiosi premi come il Premio Gassman e tre Biglietti d'Oro Agis, che testimoniano l'affetto del pubblico per questa fortunata produzione.



