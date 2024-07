Fiamme in un fienile a Oniferi si indaga sulle cause

Un incendio partito intorno alla mezzanotte di ieri ha interessato un fienile, danneggiato le strutture e distrutto due mezzi di un'azienda agricola in località S' Inforcau, nelle campagne di Oniferi.

Quattro squadre dei Vigili del fuoco di Nuoro hanno lavorato tutta la notte per cercare di contenere i danni, provocati dal rogo che si è esteso rapidamente visto il grande quantitativo di materiale combustibile presente. Le operazioni dei pompieri sono ancora in corso e si prevedono ancora lunghe.

Sul posto le forze dell'ordine per le indagini che cercheranno di risalire alle possibili cause di innesco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA