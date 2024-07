Censis, l'Università di Cagliari quinta in Italia

L'Università di Cagliari tra le migliori in Italia secondo la classifica stilata dal Censis che ha analizzato, tra le varie voci, la qualità dei servizi offerti agli studenti, ma anche l'internazionalizzazione e la comunicazione.

L'ateneo cagliaritano è quinto nella classifica nazionale tra i grandi atenei statali, quelli cioè che hanno un numero di iscritti che vanno dai 20mila ai 40mila. Una posizione importante, ottenuta grazie a un punteggio di 86,5. Al primo posto della classifica si è piazzata l'università della Calabria con 92,2, seguita da Pavia con 89,5 e da Perugia con 87,7.

Eccellenti i risultati ottenuti dall'Università di Cagliari per le borse (cioè i contributi spesa degli atenei e degli enti del diritto allo studio per interventi a favore degli studenti) con 109 punti si piazza seconda in Italia, stesso risultato per i servizi offerti che hanno raggranellato 86 punti ottenendo il secondo gradino del podio.

L'ateneo cagliaritano è poi nono per la comunicazione 2.0 e decimo per le strutture e nell'internazionalizzazione.

Nella classifica Censis anche l'Università di Sassari che sale sul terzo gradino del podio tra i medi atenei statali (da 10mila a 20mila iscritti) ottenendo un punteggio di 91,7, al secondo posto si piazza Udine con 93,2 mentre si conferma sul gradino più alto del podio l'Università di Trento che raggiunge quota 94,5.



