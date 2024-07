Accordo Banco di Sardegna e Confesercenti per aiuti a imprese

Il Banco di Sardegna e Confesercenti hanno firmato un accordo per promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese del commercio, del turismo, dei servizi, dell'artigianato e dell'industria sul territorio regionale.

L'accordo si pone come proseguo del percorso di educazione ed inclusione finanziaria, iniziato nel 2023, che ha visto scendere in campo, fianco a fianco, il Banco e la Confesercenti con l'obiettivo di divulgare e diffondere la conoscenza degli attuali strumenti finanziari agevolativi dedicati alle micro e piccole imprese per la realizzazione di programmi d'investimento.

L'intesa è stata siglata a Sassari da Giuseppe Cuccurese, direttore generale del Banco di Sardegna e da Roberto Bolognese, presidente di Confesercenti Sardegna.

Con il protocollo siglato il Banco mette a disposizione un plafond di 20 milioni di euro per le domande di affidamento presentate dagli associati della Confesercenti. Si impegna inoltre a fornire alle imprese una consulenza specialistica per individuare le migliori soluzioni di finanziamento, a supporto delle loro attività, applicando condizioni economiche mitigate rispetto agli standard di mercato, oltre ad offerte su conti correnti e servizio POS.

È stata inoltre prevista la realizzazione di una carta prepagata dedicata, che le imprese associate a Confesercenti Sardegna potranno richiedere gratuitamente. Per Cuccurese, "l'accordo siglato con Confesercenti conferma la volontà del Banco di condividere con i principali soggetti istituzionali regionali sinergie finalizzate a sostenere le imprese del territorio nei loro percorsi di sviluppo". "La stagnazione dei consumi sta mettendo a dura prova le piccole imprese, con un grave impatto non solo sul settore ma anche sull'offerta di servizi ai cittadini - dichiara Bolognese - Per noi, la collaborazione con il Banco di Sardegna rientra in una strategia più generale di contrasto alla desertificazione commerciale".



