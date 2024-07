Parigi 24: dal padel un augurio ai tennisti, 'potete farcela'

Niente Olimpiadi, almeno per ora.

Ma il padel fa il tifo per il tennis. Soprattutto per i doppi che ricordano in qualche modo lo sport dei nuovi colpi come bandeja, globo o vibora.

"Io credo che fare un'Olimpiade sia il sogno - spiega da Cagliari l'azzurra Carolina Orsi, impegnata negli Europei - l'apice di una carriera, ciò che un atleta desidera di più ed è per questo che voglio fare un grande bocca al lupo agli azzurri e in particolare alla Nazionale di tennis, mai come quest'anno in grado di fare bene e provare a vincere, abbiamo tanti giocatori nella top 50, per non parlare della top ten...".

Orsi, da ex tennista di livello, entra nel dettaglio: "Abbiamo Jannik e abbiamo la Paolini, giusto per fare qualche nome, e con Sinner e Jasmine, quest'ultima fresca finalista di Wimbledon, abbiamo grandi possibilità di andare a medaglia e fare una festa di quelle giuste quando si vince qualcosa di importante".

Come nel padel, però, anche nel tennis il 'gioco di coppia' può diventare d'oro, soprattutto ai Giochi Olimpici. "I nostri doppi sono fortissimi e lo hanno dimostrato sul campo a più riprese. Anche qui abbiamo possibilità di fare medaglia, io ci credo e sono superfiduciosa".

Poi, il padel alle Olimpiadi: "Credo ci vorrà ancora qualche anno per competere in zona medaglia e io non credo di poterci arrivare da giocatrice, ma mi piace guardare alle giovani che si affacciano nel mondo del padel e dar loro una mano a crescere e arrivare ad alto livello. Ecco magari ci arriverò in altra veste".

La chiusura e' sugli Europei: "Vincere in Italia è sempre un'emozione bellissima. Abbiamo portato altri tre punti, sono felice", ha proseguito Orsi, che a Cagliari ha conquistato la scorsa settimana il titolo al FIP Platinum.



