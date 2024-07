Il Senato Accademico di Cagliari dà il via libera al nuovo Cda

Il nuovo Senato Accademico dell'Università di Cagliari, riunitosi in seduta, ha approvato all'unanimità la composizione del nuovo Consiglio di amministrazione. Il Cda per il triennio 2024/2027 sarà composto da Ernesto D'Aloja, Rita Pamela Ladogana, Andrea Melis e Giorgio Querzoli (per i docenti). : Barbara Tuveri (per il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario), mentre i componenti esterni sono Cristina Pilloni e Rosi Zuliani Sgaravatti.

Il nuovo Senato è composto dai nuovi direttori di dipartimento: Antonio Baldi, Ivan Blečić, Elisabetta Gola, Patrizio Monfardini, Carlo Muscas, Marco Pitzalis, Tiziana Pontillo, Andrea Porcheddu, Luca Saba, Michele Saba, Maria Virginia Sanna, Riccardo Scateni, Iole Tomassini Barbarossa, Enzo Tramontano e Luigi Zorcolo.

I rappresentati d'area sono Giovanni Battista Cocco, Mirko Manchia, Cinzia Dessì, mentre i rappresentanti del personale tecnico amministrativo bibliotecario (TAB) sono Roberto Sedda, Massimiliano Saba. Per gli studenti Gloria Ariu, Stefan Claudiu Caldarus, Alessia Cherchi e Pietro Ennas.



