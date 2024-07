Europei di padel, vittoria dell'Italia 3-0 contro l'Ungheria

Le azzurre vincono ancora. Nella seconda giornata femminile dei FIP European Padel Championships in corso al Tennis club Cagliari, l'Italia batte l'Ungheria con il risultato di 3 a 0.

Un successo netto come racconta il doppio sei zero inflitto alle magiare da Stellato-Marchetti e Orsi-Sussarello. Vittoria anche di Pappacena Casali: Andrejszki-Juhasz hanno impegnato le ragazze italiane ma è finita comunque 6-2, 6-3.

Nella giornata d'esordio contro la Finlandia, Casali aveva giocato in coppia con Lorena Vano, oggi con Chiara Pappacena: "Sono molto contenta e cambiare compagna non è un problema perché è molto facile giocare con loro. Indossare la maglia dell'Italia è l'onore più grande per uno sportivo e una responsabilità. Qui c'è una componente in più rispetto ai tornei individuali, che ti fa pensare al bene della squadra e del tuo Paese e questo ti fa dare qualcosa in più".

La particolarità: tutte le ragazze hanno le unghie con lo smalto azzurro su nove dita, mentre la decima ha il tricolore.

Casali è l'ideatrice del coro di gruppo prima dei match in stile rugby - ma anche calcio e molto altro - che è diventato virale sui social del mondo del padel e che suona così: "Prima donne poi giocatrici, Italia le nostre gladiatrici".

"Il rituale? Mio papà è stato preparatore atletico del Perugia e in quegli anni c'era Marco Materazzi, poi campione del mondo nel 2006, che era anima della squadra e per lui c'era un coro che faceva così e che si sentiva anche nel tunnel prima delle partite: 'Prima uomo poi calciatore, Materazzi nostro gladiatore', e io ho pensato di riprenderlo per riadattarlo alla nostra avventura europea".



