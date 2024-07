Cagliari, sole e grano della Marmilla nella seconda maglia

Ancora una casacca ispirata alla tradizione sarda per il Cagliari. Presentata oggi la maglia da trasferta: un omaggio anche nel nome "Soli e Trigu" alla cultura del grano, con particolare riferimento alla Marmilla.

Proprio la trama del tessuto presenta la stilizzazione delle spighe di grano. La rappresentazione grafica del sole è invece presente su entrambe le maniche. All'interno del colletto si trova il tergisudore personalizzato con le scritte Cagliari Calcio e EYE Sport. Sul retro del colletto la scritta "Soli e Trigu" e fine maglia "Casteddu. Soli e Trigu".

Il richiamo alla tradizione non è una novità: la terza maglia è ispirata all'ossidiana e al bisso. Per la nuova maglia - spiega il club rossoblù - "abbiamo fatto tappa al Museo del Pane di Sanluri, città che esprime la tradizione millenaria di una comunità dedita alla coltivazione dei campi e alla lavorazione dei suoi frutti, primo tra tutti il grano".



