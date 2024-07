A Orotelli si riaccende l'incendio, fiamme anche a Pozzomaggiore

L'incendio che tra domenica pomeriggio e lunedì ha incenerito 450 ettari in territorio di Orotelli, al confine con Orani, si è riacceso intorno alle 14 in località Punta Su Venosu.

Sul posto è stato necessario l'intervento dell'elicottero del Corpo forestale della base di Farcana.

Le fiamme si stanno spingendo verso il territorio già bruciato e l'episodio non desta preoccupazione tra gli operatori.

Sul posto stanno lavorando anche le squadre a terra del Corpo Forestale, dell'Agenzia Forestas e della Protezione civile.

Un'altra riaccensione si era verificata stamattina quando le fiamme si sono spinte verso la statale 129 Nuoro-Macomer, fiamme prontamente domate dalla Protezione civile.

Incendi oggi anche nelle campagne di Pozzomaggiore, in località Casa cantoniera Ponte Oinu, e a Usellus, in località Fonte Piraferta.



