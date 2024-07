Spara in aria e aggredisce gli agenti, arrestato un uomo

Un uomo di nazionalità nigeriana è stato arrestato a fine mattinata nel quartiere San Donato, al centro storico di Sassari, dopo avere sparato in aria diversi colpi di pistola e avere aggredito gli agenti della Polizia locale che lo hanno inseguito e disarmato. Uno dei poliziotti è stato ferito, pare da un morso.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo da qualche giorno si aggirava per le vie del rione armato di pistola, minacciando le persone. I residenti lo avevano segnalato alle forze dell'ordine.

Stamattina, alla vista degli agenti della Locale che pattugliavano il centro storico, ha esploso dei colpi di pistola per aria ed è scappato per i vicoli della città antica, inseguito dai poliziotti.

In via San Donato l'uomo è stato bloccato e disarmato e nella colluttazione ha morso un agente, ferendolo.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Questura.





