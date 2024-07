Manutenzione ai tre ascensori di Cagliari per Castello

Per consentire lo svolgimento di interventi di manutenzione straordinaria, nella giornata di mercoledì 24 luglio 2024 i servizi tecnici comunali hanno programmato brevi chiusure (1 ora) al pubblico nei tre impianti di ascensore per il quartiere di Castello, Nell'ascensore "Bastione Saint Remy", l'intervento è previsto dalle 8 sino alle 9; in quello de "L'Unione Sarda alto", dalle 9 alle 10; in quello delle "Scalette Santa Chiara", dalle 10.30 alle 11.30.

"Tutti gli interventi mirano a offrire alle cittadine, ai cittadini, ai visitatori e ai turisti un servizio di mobilità più efficiente, valorizzare e garantire una migliore accessibilità al centro storico di Cagliari", fa sapere il Comune.



