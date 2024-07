Basket internazionale al palazzetto con City of Cagliari

Basket internazionale al PalaPirastu il 6 e 7 settembre con la quattordicesima edizione del torneo "City of Cagliari". Sul parquet di via Rockefeller la Dinamo Banco di Sardegna Sassari e i vice campioni d'Italia 2024 della Virtus Bologna, una tra le formazioni più titolate in Italia: con 16 scudetti, 8 Coppa Italia, 4 Supercoppa italiana, 2 titoli in Eurolega e 1 Coppa delle Coppe, 1 Eurocup, 1 Basketball Champion League e 1 Eurochallenge.

A Cagliari anche i greci del Paok Salonicco. Allenato dall'italiano Massimo Cancellieri, il Paok. ha nel suo palmares 2 titoli nazionali greci, 3 Coppa di Grecia, 1 Coppa delle Coppe e 1 coppa Korac. Il quarto sodalizio che darà vita al City of Cagliari 2024 è il C. B. Gran Canaria, una delle candidate alla vittoria dell'Eurocup. Nei suoi 61 anni di vita ha conquistato una Supercoppa Spagnola e 1 Eurocup.

La Dinamo, rinnovata rispetto allo scorso anno, approfitterà del torneo di Cagliari per preparare la Qualification Round della Basketball Champions League 2024/2025 in programma dal 16 al 22 settembre 2024. Nei prossimi giorni saranno comunicati gli accoppiamenti e gli orari delle gare del 14/o City of Cagliari.



