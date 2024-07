A Nuoro torna per la quarta volta l'Europeade

Dal 24 al 28 luglio Nuoro ospiterà la 59/a edizione dell'Europeade, il festival europeo del folklore, che torna in città per la quarta edizione, a distanza di 21 anni dall'ultima volta. Parteciperanno 120 gruppi, con oltre 3000 figuranti provenienti da tutta Europa, con esibizioni in strada dei gruppi partecipanti in varie zone della città: dalle piazze Vittorio Emanuele, Sebastiano Satta, Italia e Mameli, passando per il centro Polifunzionale di via Roma, per la chiesa Madonna delle Grazie fino allo stadio comunale Frogheri Alla presentazione dell'evento, il commissario straordinario Giovanni Pirisi e la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde.

"Sono molto orgogliosa di essere a Nuoro presentare la 59esima Europeade - ha detto la governatrice - Interverranno 110 gruppi di tutta Europa e questo è un bellissimo segnale per la città che ha fatto dell'ospitalità, della cultura delle tradizioni il suo punto di forza. Questa è la quarta Europeade ospitata da Nuoro, un unicum in tutta Italia, quando ci sono opportunità la città reagiste e fa le cose correttamente". La presidente ha sottolineato anche l'importanza del messaggio politico della manifestazione: "Di fronte a una situazione in cui in Eurpoa ci sono dei conflitti, vedere i popoli che si capiscono, si si accolgono e si valorizzano attraverso le le differenze, è una grandissima ricchezza".

Ricco il calendario degli eventi. La serata inaugurale "Nuoro in festa" è prevista il 24 luglio alle 20, quando allo stadio Frogheri si esibiranno tra gli altri Gavino Murgia, Maria Luisa Congiu, Maria Giovanna Cherchi, Alessandro Catte e gli Istentales, ma anche diversi cori di Nuoro e gruppi a tenores.

Il 25, il 26 e il 27 le esibizioni itineranti in strada, concerti musicali, danze regionali europee, workshop. Nella giornata conclusiva dell'evento, il 28 luglio, alle 11.30, è prevista la messa solenne nella cattedrale Santa Maria della Neve, officiata dal vescovo Antonello Mura. Vari eventi sono previsti nel pomeriggio e alle 20 la manifestazione si chiuderà alla stadio Frogheri.



