Vasti roghi nel nord Sardegna, in volo Superpuma e Canadair

Tre incendi di grosse proporzioni stanno bruciando i boschi e la campagne del nord Sardegna.

Il Corpo forestale, i vigili del fuoco, con l'ausilio della protezione civile e il supporto dei mezzi aerei Canadair ed elicotteri, stanno lottando dalle prime ore del mattino per domare le fiamme nei territori di Burgos, Bonorva e Bottidda.

Un elicottero della Forestale, decollato dalla base di Anela, è intervenuto per dare man forte alle squadre a terra nelle operazioni di spegnimento e bonifica di un rogo scoppiato ieri nei boschi attorno a Burgos, nel Goceano, e che ancora stamattina presentava diversi focolai attivi.

Un altro incendio è scoppiato nel territorio di Bottidda, sempre nella zona boschiva del Goceano, e le squadre a terra, coordinate dal Corpo forestale di Bono, stanno intervenendo insieme con i lanci dal cielo di un Canadair decollato da Olbia, due elicotteri Super Puma partiti dalle basi operative di Fenosu e Alà dei Sardi.

Un terzo incendio è in corso nella zona di Bonorva: anche qui, oltre alle pattuglie del corpo forestale e dei vigili del fuoco, sono in azione un elicottero proveniente dalla base di Anela, un Super Puma decollato da Fenosu e due Canadair della base di Olbia.

Impossibile in questo momento fare un bilancio degli ettari di terreno divorati dalle fiamme.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA