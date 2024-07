Vela, Federico Pilloni campione del mondo Youth Iqfoil

Federico Pilloni, atleta del progetto Young Azzurra dello Yacht Club Costa Smeralda, si è aggiudicato lo Youth Sailing World Championship, il campionato mondiale di vela giovanile di World Sailing nella classe iQFOiL.

Conquista il titolo di campione del mondo lasciando al secondo posto Igor Lewinski e Makani Andrews, terzo classificato.

Lo Youth Sailing World Championship si è svolto sul Lago di Garda e ha visto 418 atleti da 70 nazioni confrontarsi in acqua dal 15 luglio. Nella Classe iQFOiL, fin dal primo giorno di prove Pilloni ha dettato il ritmo, conquistando la vetta della classifica provvisoria con due vittorie, un terzo posto e un quinto. Una leadership che nei giorni a seguire si è consolidata sempre di più, dominando la flotta e aumentando il divario sugli avversari. A conclusione del penultimo giorno di regate, Pilloni aveva un distacco di ben 43 punti sul secondo classificato provvisorio. Nella giornata conclusiva è stato nuovamente protagonista di una performance impeccabile che lo ha visto conquistare la vittoria dell'evento con tre regate di anticipo e un totale di nove vittorie su 17 prove disputate.

"È stato un campionato mondiale molto complicato dal punto di vista mentale - ha commentato il giovane velista sardo -.

Essendo l'evento basato in Italia, saper gestire efficacemente l'attenzione rivolta alla mia performance è stato un esercizio fondamentale. I primi giorni non ero al massimo, probabilmente per questa ragione, mentre nelle giornate successive tutto è stato molto più naturale. Sono veramente felice della preparazione, ci tengo a ringraziare tutto il team italiano con cui mi sono allenato, il mio allenatore, Mauro Covre, tutti i tecnici e lo staff che mi supportano. In particolare, ringrazio lo Yacht Club Costa Smeralda e la Fiv".



