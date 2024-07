Tenta di aggredire un 39enne col martello, arrestato a Quartu

Ha tentato di aggredire un operaio di 39 anni di Assemini con un martello di ferro.

Arrestato a Quartu dai carabinieri della stazione temporanea di Flumini un cittadino senegalese di 52 anni con l'accusa di minacce e tentato omicidio.

L'aggressione è stata il culmine di un acceso diverbio scoppiato a bordo di un autobus della linea Ctm Cagliari-Quartu.

La lite è iniziata quando il 52enne ha chiesto di fermare il bus, inveendo poi contro l'autista per essersi fermato alcuni metri oltre lo stallo previsto. Un passeggero 39enne è intervenuto in difesa del conducente del mezzo, provocando l'ira del senegalese.

La situazione è degenerata una volta scesi dal bus. Tre carabinieri fuori servizio hanno assistito alla scena e sono intervenuti prontamente, disarmando l'aggressore e evitando che le minacce si trasformassero in tragedia.

L'aggressore è stato bloccato e il martello sequestrato. Dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti, i militari hanno condotto il 52enne nel carcere di Uta.



