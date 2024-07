Incidente stradale mortale nel primo pomeriggio a Thiesi.

Un giovane di 22 anni, Francesco Pintore, ha perso il controllo della sua auto, all'uscita del paese ed è finito fuori strada, sfondando un muro.

Nonostante i soccorsi del personale medico del 118 e dei vigili del fuoco, accorsi sul posto, per il giovane automobilista non c'è stato niente da fare.

Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri della Compagnia di Bonorva per i rilievi.



