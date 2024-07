Fiamme in una palazzina ad Alghero, evacuato l'edificio

Un principio d'incendio è stato spento dai vigili del fuoco in una palazzina di via Sassari, dove in un appartamento al terzo piano si era innalzata una pericolosa colonna di fumo.

Le fiamme, secondo quanto appreso, sarebbero partite da un elettrodomestico.

Sul posto due squadre del distaccamento di Alghero: i vigili del fuoco hanno subito isolato l'incendio e portato al di fuori dell'appartamento i sei occupanti, per affidarli alle cure del personale medico.

Per precauzione, l'intero palazzo, di una decina di appartamenti, è stato evacuato.



