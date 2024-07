Blitz antidroga della polizia, quattro arresti a Cagliari

Altri quattro arresti nell'ambito di una vasta operazione antidroga della Polizia di Stato.

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno colto in flagranza di reato quattro persone, di 47, 19, 22 e 43 anni: sono accusate di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz in via Seruci a Cagliari. Durante le operazioni sono state rinvenute e sequestrate 4 dosi di cocaina e 4 di eroina, circa 800 euro in contanti, due bilancini di precisione che venivano nascosti nella cassetta del contatore all'interno di uno dei condomini di via Seruci.

I quattro sono agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.

Già nei giorni scorsi, nell'ambito dello stesso progetto investigativo, erano state arrestate tre persone: due all'interno di un circolo ricreativo a Pirri, con il sequestro preventivo del locale, e una, due giorni fa, nel quartiere di Villanova, trovata in possesso di circa 260 grammi tra marijuana e hashish e di 960 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita.

Il gip oggi, al termine dell'udienza, ha convalidato l'arresto per tutti e quattro: per il 47enne e il 43enne l'obbligo di dimora, mentre per gli altri due non è stata prevista nessuna misura.



