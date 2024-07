Università Sassari approva bilancio 2023, utile di 6,8 milioni

Via libera del Senato accademico e del Cda dell'Università di Sassari al bilancio unico di esercizio 2023, che registra un utile di 6.815.695,31 euro.

Soldi che, precisa l'ateneo, "potranno essere destinati alla realizzazione di specifici investimenti per il miglioramento delle attività didattiche, di ricerca, di terza missione, nonché per il completamento di alcuni procedimenti edilizi attualmente in fase di realizzazione".

Con l'approvazione del bilancio unico 2023 il rettore, Gavino Mariotti, mette in evidenza l'attività progettuale dell'Ateno: "Oltre al già noto progetto eIns, che ha permesso di acquisire un finanziamento di 119 milioni di euro per progettare e impiantare un ecosistema dell'innovazione in Sardegna, sono attivi altri 6 progetti a valere sui fondi Pnrr".

Progetti che nel loro complesso valgono circa 900 milioni di euro, con l'università impegnata nella gestione diretta di 60 milioni prevedendo azioni sul territorio che mirano a coinvolgere le aziende locali dei settori produttivi più significativi. Tali progetti hanno permesso un primo reclutamento in ateneo di 41 ricercatori, 46 dottorandi e 18 tecnologi.

L'Ateneo ha inoltre pubblicato recentemente i bandi a cascata relativi a tre Spoke, in cui opera come coordinatore, rivolti alle imprese, relativi alla medicina preventiva, innovazione e sostenibilità del turismo e patrimonio culturale, aerospazio.

Sempre in ambito di ricerca e trasferimento tecnologico, nel 2023 si rileva un incremento dei proventi da ricerche commissionate e dal trasferimento tecnologico del 9,44%, rispetto al 2022, mentre in quelli da ricerche con finanziamenti competitivi l'aumento è del 18,94%.

Sono calati invece i proventi proventi per la didattica (oltre 5 milioni di euro come tasse e contributi degli studenti), in decremento del 7,32% a seguito della leggera flessione del numero degli immatricolati e degli iscritti rispetto all'anno precedente e, in parte, della no tax area.

Fra gli altri investimenti risaltano i 7,6 milioni di euro per le grandi attrezzature e per la digitalizzazione, con circa 2 milioni destinati all'incremento e al miglioramento dei servizi digitali d'Ateneo.



