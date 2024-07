Uniss dentro alleanza EuniCoast con altri 12 atenei europei

L'Università degli Studi di Sassari rafforza la propria presenza sulla scena internazionale grazie al progetto EuniCoast (www.eunicoast.eu). Finanziata dalla Commissione Europea con oltre 14 milioni di euro, l'iniziativa, denominata The European Alliance of Islands, ports and coastal territories, è stata scelta fra 56 candidature e ha l'obiettivo di rafforzare i partenariati universitari strategici in ambito europeo.

EuniCoast è un'alleanza plasmata dai mari, che riunisce 13 università localizzate in un'area che va dal Baltico al Mar Nero, passando per il Mediterraneo e l'oceano Atlantico, fino ai Caraibi e ai confini dell'Oceano Artico, per un totale di 100.000 studenti e circa 10.000 tra personale docente e staff amministrativo.

Attraverso un approccio proattivo, l'alleanza ha l'ambizione di raggiungere i seguenti obiettivi: contribuire a costruire solide basi per la prossima generazione di studenti e cittadini europei consapevoli; promuovere un ambiente europeo multiculturale, multilingue e inclusivo per l'istruzione, la ricerca e l'innovazione; migliorare la capacità delle università partner di rispondere meglio alle sfide sociali e ambientali affrontate dalle comunità insulari e costiere, affrontando i grandi problemi di oggi. Per citarne alcuni: cambiamenti climatici, biodiversità e sostenibilità ecologica, spopolamento e conservazione dei talenti, sviluppo di infrastrutture e del sistema sanitario, migrazioni e sfide sociali, bisogni di diversificazione economica. L'obiettivo è sviluppare percorsi didattici innovativi, in stretta connessione con la ricerca e i territori.

Con il finanziamento dell'alleanza l'ateneo di Sassari coordinerà le attività relative al public engagement e all'internazionalizzazione ed entra a far parte di una delle 64 alleanze tra università e accademie superiori in Europa finanziate nel contesto del programma Erasmus+, che coinvolgono più di 560 istituzioni accademiche, in tutte le regioni d'Europa.



