Tilt informatico globale, ritardi in aeroporti Sardegna

Una ventina di voli in ritardo negli aeroporti di Cagliari e Alghero a causa dei problemi informatici che si sono verificati questa mattina a livello globale. Si tratta non solo dei voli in continuità territoriale ma anche di alcuni "low cost" utilizzati soprattutto dai turisti per arrivare nell'Isola o rientrare nelle città di partenza. I ritardi vanno da 10 minuti a circa un'ora.

Il guasto informatico di Microsoft a livello globale ha colpito anche buona parte dei sistemi operativi utilizzati nello scalo di Olbia Costa Smeralda. Quello che in un primo momento era parso come un black out momentaneo e non aveva creato disagi, si sta rivelando più duraturo e con il trascorrere delle ore il personale della Geasar, società di gestione dello scalo gallurese, è dovuto correre ai ripari. Si sta infatti procedendo con l'accettazione manuale dei voli al check in. Ritardati diversi voli in arrivo da Milano, Lione, Roma, Düsseldorf, Bergamo, Nantes, Vienna e Amsterdam. L'unico volo cancellato al momento è quello delle 13 diretto a Roma Fiumicino. Vista la grande affluenza di passeggeri nello scalo olbiese, la Geasar consiglia di presentarsi con largo anticipo nelle postazioni di check in



