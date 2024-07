Sardegna-Corsica, da settimana prossima operativa Moby Giraglia

"Il regolare ripristino della linea Santa Teresa - Bonifacio sarà effettuato entro la prossima settimana. L'unità Giraglia, che ha subito un'avaria tecnica di natura eccezionale, riprenderà regolarmente le corse". Lo annuncia in una nota la compagnia di navigazione Moby. Attualmente il collegamento era garantito dal traghetto della Ichnusa line con 4 corse giornaliere, dopo che la nave Giraglia si era fermata per un guasto e la sostituta Bastia era invece stata bloccata per controlli dalle autorità francesi.

E proprio la Bastia rimarrà a disposizione sulla stessa rotta, "pronta ad entrare in linea in caso di qualsiasi necessità", fa sapere Moby che si dice "mortificata per il disservizio arrecato e si scusa con la popolazione sarda, corsa e le autorità italiane e francesi".

A partire dal 2025, nell'ottica di migliorare il servizio, sempre sulla linea Santa Teresa Gallura- Bonifacio verrà impiegata una nuova unità, "con caratteristiche commerciali uniche" per questa tratta.



