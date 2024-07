Rose Aste vince Isolacinema per Anna di Marco Amenta

L'attrice Rose Aste, protagonista del film di Marco Amenta, Anna, è la vincitrice del premio Isolacinema che viene assegnato ogni anno dagli organizzatori del Festival Cinema di Tavolara "Una notte in Italia" a una giovane artista che si è particolarmente distinta per l'intensità dell'interpretazione. Il film, presentato a Venezia 2023 in chiusura delle Giornate degli autori racconta di una giovane donna che gestisce una piccola attività pastorizia in Sardegna, nell'appezzamento di terra paterna e quando una grande azienda cerca di sottrarle il terreno per costruirvi un resort, Anna si oppone, mettendosi contro l'impresa e gran parte dei suoi compaesani.

Questa sera, 19 luglio, la proiezione nella Arena Cinema Tavolara, dopo il giovedì sera a Porto San Paolo dedicato ai cortometraggi con Carmen del regista-musicista Giordano Treglia, il film d'animazione Pozzanghere di Veronica Pellegrinet e Minuto 55 di Luca Arcopinto. Ha emozionato il pubblico il documentario Berchidda live, un viaggio nell'archivio di Time in jazz di Gianfranco Cabiddu, Michele Mellara e Alessandro Rossi.

Nella motivazione per l'attrice cagliaritana Rose Aste si legge: "in Anna ha dato prova di una incredibile capacità interpretativa con un ruolo non facile, che presupponeva grande capacità di adattamento e un'abilità notevole a recitare in un dialetto che appare sempre spontaneo e mai forzato. Notevole anche lo sforzo compiuto per entrare in empatia con gli animali che rappresentano un importante elemento del film, imparando anche tutte le azioni che il mestiere del capraio comporta".





