Padel: Carolina Orsi con Rodriguez in finale a Cagliari

Carolina Orsi in finale per la seconda volta consecutiva a Cagliari. In coppia con Nuria Rodriguez ha battuto le numero uno del tabellone del FIP Platinum Sardegna, Riera-Goenaga, conquistando così la finale di domani contro Marrero-Osoro, numero 2 del torneo.

"Seconda finale consecutiva qui a Cagliari, con questo pubblico pazzesco - commenta Orsi -. Ve lo avevo detto che il feeling con questa terra è un sottile filo di magia, fosse per me porterei a Cagliari tutto il circuito visto come vanno le cose qui in Sardegna".

Nuria Rodriguez, spagnola numero 25 del mondo, è stata protagonista di una partita oltre la perfezione per regolarità e intensità. Dopo aver sigillato il primo set 6-3, nel secondo sul 5-4 servizio Orsi, due smash vincenti, una palla nell'angolo che mette ko Riera per il 40-15 e i tre metch point e lì le mani al cielo a chiamare l'urlo del pubblico, che arriva assieme al vincente che vale la finale con Osoro-Marrero.

In finale incontreranno l'ex numero uno al mondo Marta Marrero - tornata nel circuito da poche settimane dopo aver coronato il sogno di diventare mamma - e l'argentina Aranzazu Osoro, numero 2 del torneo, che in semifinale hanno vinto la battaglia contro le numero tre del seeding Guinart-Iglesias in tre set, 6-3 2-6 6-4.



