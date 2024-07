Fusione scali: Truzzu 'chiarezza su acquisto quote Regione'

"Il provvedimento che si sta portando all'attenzione dell'Aula è un provvedimento molto generico, nel senso che i 30 milioni che sono inseriti nell'assestamento di bilancio non hanno una destinazione specifica, si scrive genericamente che sono destinati 'all'acquisizione di partecipate'. Serve coraggio e chiarezza e precisare direttamente in legge che quelle risorse servono per l'acquisto delle quote della Sogaer, non si possono fare le cose in maniera poco trasparente".

Paolo Truzzu, capogruppo di Fdi in Consiglio regionale ed ex primo cittadino di Cagliari risponde così in conferenza stampa in merito al processo di fusione della governance dei tre aeroporti sardi e alla posizione espressa dalla governatrice Alessandra Todde che punta a far pesare maggiormente il ruolo della Regione nella costituenda nuova holding con l'acquisizione di partecipazioni tra il 10 e il 15%. I 30 milioni previsti per l'operazione sono stati inseriti nell'assestamento di bilancio al vaglio in questi giorni delle commissioni.

Ieri nella quarta commissione l'audizione dell'assessora dei Trasporti Barbara Manca: "ho evidenziato all'assessora che il processo per arrivare alla definizione del percorso di acquisto delle quote mi sembra lungo - ha chiarito Truzzu - perché si deve individuare un soggetto che farà una consulenza, che definirà il quadro, la quotazione, come acquistare le quote, come creare i patti para-sociali a garanzia della Regione ecc., e quindi non credo che prima dell'autunno vedremo la luce".

Per Truzzu non si può liquidare tutto con il lavoro in commissione: "Crediamo che su questo tema sia necessario un dibattito in Consiglio regionale, non ce la si può cavare con una semplice comma della legge di assestamento di bilancio".





