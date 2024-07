Emergenza idrica, ad Arzachena nuovo impianto recupero reflui

Un nuovo impianto di recupero dei reflui prodotti dalla principale struttura di depurazione del Comune di Arzachena è stato inaugurato oggi nella località Caldosa.

L'intervento, da quasi due milioni e mezzo di euro provenienti dal Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario, è stato interamente finanziato con fondi dell'assessorato regionale all'Agricoltura.

L'obiettivo del nuovo impianto di interconnessione con la rete irrigua di Surrau, è quello di ottimizzare, ogni volta che è possibile, le condizioni di lavoro delle aziende agricole del territorio della Gallura, e rendere efficiente la rete irrigua che alimenta la Valle del Surrau in cui si trovano varie aziende.

Il locale Consorzio di Bonifica ha poi siglato un'intesa con gli amministratori di Arzachena, Luogosanto e Tempio Pausania per la tutela della risorsa idrica, sempre più scarsa e L'efficientamento strutturale della rete che serve le imprese del territorio.

"Occorre mettere gli operatori di settore nelle condizioni di lavorare alla produzione nel modo migliore possibile, anche in rapporto alla complicata gestione della risorsa idrica che rappresenta ovviamente un bene prezioso, ma anche un elemento imprescindibile per lo svolgersi dei cicli produttivi" ha commentato durante l'inaugurazione l'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale Gian Franco Satta.





