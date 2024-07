Donna scomparsa, affidato incarico per la Tac sui resti trovati

E' stato affidato al dottor Roberto Demontis l'incarico per effettuare la Tac sui resti umani all'interno della sacca da calcio trovata ieri a Sinnai, in località San Primo, che dai primi rilievi dovrebbero essere di Francesca Deidda, la 42enne sparita da San Sperate, un paese a dieci chilometri da Cagliari, i primi di maggio. Secondo l'accusa sarebbe stata uccisa dal marito, Igor Sollai, 43 anni attualmente in carcere per omicidio volontario e occultamento di cadavere.

Contemporaneamente i carabinieri del Ris di Cagliari stanno effettuando la comparazione del Dna di Francesca con quello prelevato dai resti trovati all'interno della sacca. I due accertamenti serviranno a stabilire con esattezza se, come sembra, quei resti in avanzato stato di decomposizione sono effettivamente della 42enne scomparsa e forse serviranno anche per capire come è morta. "Oggi verrà fatta una Tac veloce - ha detto ai giornalisti l'avvocato Gianfranco Piscitelli che rappresenta il fratello della scomparsa - la sacca verrà messa in una scatola e analizzata. Poi bisognerà attendere il referto.

Il dottor Demontis si è preso 90 giorni di tempo".

Parlando del ritrovamento l'avvocato ha precisato: "la sacca era coperta con terreno e rapi - ha detto Piscitelli -. E' stato il cane molecolare a fiutarla. Guardando all'interno hanno visto una parte del corpo già scheletrizzata - un'altra parte era già in putrefazione".

Si sono riservati di nominare il loro consulente anche gli avvocati che difendono Igor Sollai, Carlo Demurtas e Laura Pirarba. "Oggi ancora non sappiamo quando sarà effettuata l'autopsia - ha detto l'avvocato Demurtas - bisognerà attendere l'esito della Tac e vedere se ci sono altri elementi all'interno del borsone". La settimana prossima ci saranno anche altri accertamenti da parte del Ris di Cagliari sia all'interno dell'abitazione di Sollai che a bordo delle due auto sequestrate.

E' molto probabile che la settimana prossima Sollai venga risentito dagli inquirenti, mentre il 23 è prevista l'udienza per il ricorso davanti al Tribunale del riesame con il quale i due difensori hanno chiesto una modifica della misura restrittiva.



