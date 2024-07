Caldo e difficoltà, al via a Cagliari l'Estate solidale

"Estate Solidale 2024" del comune di Cagliari per non lasciare da solo chi ha bisogno. In primo luogo per far fronte ai rischi legati all'aumento delle temperature. Il programma è stato presentato oggi: partirà lunedì e andrà avanti sino al 20 settembre.

"L'obiettivo dell'amministrazione è che Cagliari sia la città di tutti e che nessuno rimanga escluso - ha detto l'assessora alla Salute e al benessere Anna Puddu - Con questa iniziativa andiamo a integrare un'offerta già programmata dal Servizio Politiche Sociali ma che ha una valenza ancora più importante in questo periodo estivo. Le alte temperature, sulle quali ha posto la sua attenzione anche il Ministero della Salute, possono creare effetti negativi su tutti ma in particolare sulle persone particolarmente vulnerabili".

In particolare gli interventi, realizzati anche con l'aiuto di organismi e associazioni del terzo settore, titolari di convenzioni già esistenti, saranno concentrati sull'estensione oraria dell'attività di accoglienza nelle strutture assistenziali sette giorni su sette con accesso a partire dalle 14 (anzichè dalle 18 circa). Prevista una nuova sede per l'accoglienza con 10 posti da destinare alle persone che ne abbiano necessità per far si che nessuno venga escluso qualora dovesse avere bisogno. E ancora: attivazione di uno sportello d'ascolto telefonico dedicato, rivolto alla cittadinanza in condizione di fragilità che necessiti di supporto e sostegno. Lo sportello sarà realizzato attraverso l'apporto della Croce Rossa Italiana, Comitato di Cagliari, e sarà attivo tutti i giorni, compresi festivi, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 a partire da lunedì 22 luglio 2024 e fino al 20 settembre 2024.

Gli operatori del punto di ascolto garantiranno l'immediata segnalazione di situazioni di difficoltà al servizio di Pronto Intervento Sociale. Sará inoltre intensificata la collaborazione con la Polizia Municipale per le situazioni di emergenza e per le eventuali segnalazioni di situazioni a rischio rilevate nel corse della normale attività istituzionale.



