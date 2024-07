Cagliari: 3-0 alla Primavera nel primo test estivo

È del brasiliano Azzi il primo gol del Cagliari della stagione 2024/25. Lo ha segnato nell'amichevole del pomeriggio ad Assemini nella sfida in famiglia con la Primavera di Pisacane, sfruttando al meglio una bella iniziativa del nuovo arrivato Felici sulla sinistra.

Tre a zero il risultato finale per la squadra di Davide Nicola: nel primo tempo a segno anche Viola, un altro mancino.

Nella ripresa in rete anche Deiola.

Gambe ancora un po' imballate e ricerca degli schemi, il Cagliari ha provato comunque a tenere su il ritmo. Si sono visti solo alcuni dei nuovi acquisti: Felici nel primo tempo e Luperto nella ripresa. I tre ex Atalanta Zortea, Piccoli e Adopo hanno svolto lavoro personalizzato nei campi adiacenti a quello che ha ospitato la gara.

Nel primo tempo Nicola ha schierato una formazione molto sperimentale con il modulo 3-5-2. Nella ripresa sono invece entrati molti protagonisti dell'ultima corsa salvezza, da Scuffet a Luvumbo passando per Augello, Prati, Deiola, Makoumbou, Deiola. La coppia d'attacco nel secondo tempo era composta da Luvumbo e Pavoletti.

Ora due giornate di riposo per il Cagliari. Poi lunedì il trasferimento in Valle D'Aosta.



